Ученые ВУ создали метод тестирования на COVID-19, наполовину сокращающий время проверки

А. Уткус говорит, что своевременный ПЦР-тест точен, однако его результаты нужно ждать шесть часов или даже сутки, так как нужна подготовительная работа. Разработанный учеными ВУ метод может сократить время исследования наполовину.

В отличие от ПЦР-теста на анализ берется не мазок из носоглотки, а кровь, моча или кал.

По словам профессора, если метод будет успешно действовать и «в рабочих условиях», то в марте или апреле можно будет его запатентовать и начать применение.

А. Уткус говорит, что новый метод тестирования на COVID-19, возможно, и не станет основным, но наряду с используемыми сейчас станет весьма эффективным.

Профессор говорит, что этот метод можно применять и для тестирования на другие вирусы дыхательных путей, которые циркулируют ежегодно, например, гриппа А, B.