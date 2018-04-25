Ученые:коллективного иммунитета к COVID-19 можно достичь при уровне 43%

Nuotrauka kariuomene.kam.lt

Коллективный иммунитет, препятствующий распространению коронавируса, может вырабатываться при 43-процентном охвате переболевшего COVID-19 или вакцинированного населения. К такому выводу пришли ученые из Ноттингемского и Стокгольмского университетов. Результаты их исследования опубликованы в издающемся в США научном журнале Science, сообщает ТАСС.

Уровень коллективного иммунитета определяется как доля населения, которое становится невосприимчивым к вирусу и таким образом прерывает процесс передачи возбудителя. Действие коллективного иммунитета признается в условиях, когда отменены ограничительные меры — самоизоляция, социальная дистанция, карантин.

«Мы использовали новый математический метод при оценке развития коллективного иммунитета популяции и обнаружили, что он может быть достигнут при уровне 43%, — отмечает профессор Фрэнк Болл из Ноттингемского университета. — Это связано с повышенной социальной активностью и никак не коррелирует с возрастными группами. Чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет. И следовательно, быстрее наступит выздоровление».

Коллективный, иными словами, естественный иммунитет, возникает в том случае, когда большинство населения переболело этой инфекцией, а также была проведена искусственная иммунизация, подчеркивают исследователи. «Выводы наших ученых имеют существенное значение для наблюдения за нынешней пандемией и могут учитываться как для регулировки ограничительных мер, так и учета при составлении моделей поведения медиков и санитарных служб», — заключает профессор Фрэнк Болл.