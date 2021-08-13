Учителя в дефиците

Кроме того, большинство длительно безработных не определились с выбором дальнейшей карьеры, и лишь треть готова получить профессию, востребованную на рынке труда.

В первом полугодии 768 длительно безработных освоили новые профессии при поддержке Службы занятости. Самыми популярными профессиями среди них стали водитель, фельдшер, помощник социального работника, бухгалтер и оператор склада.

Между тем пандемия коронавируса обострила нехватку специалистов в отдельных сферах деятельности, в том числе увеличила нехватку педагогов в Литве, сообщает Служба занятости.

Обычно спрос на учителей на рынке труда начинал расти в августе, но в этом году эти процессы начались до конца учебного года. В июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий учителей начальных и средних школ выросло на 25,3 процента. В Службу занятости поступило 208 предложений о работе в должности учителя начальных и средних классов, 50 вакансий для учителей начальных классов, 11 – для учителей дошкольного образования, 51 – для педагогов учеников с особыми потребностями.

«Мы уже не один год фиксируем несоответствие между спросом и предложением учителей на рынке труда. Оно обусловлено территорией (город или район), предметом, графиком работы предлагаемой вакансии, заработной платой, репутацией учебного заведения («престижное» или «обычное»), возможностями сообщения и мобильности, чтобы добраться до предлагаемого места работы», – подчеркнула начальник отдела мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

По ее словам, эти причины влияют на структурную безработицу учителей. Во время пандемии дистанционное обучение и, возможно, усталость от работы в необычных условиях также подтолкнули некоторых учителей сменить работу.

В группе учителей начальных и средних школ почти половина (46 процентов) вакансий – это поиски учителей литовского и английского языков и математики. Наиболее востребованы учителя английского языка (37 вакансий), литовского языка (33), математики (26).

Наибольшая потребность в учителях начальной и средней школы ощущается в Клайпедском и Вильнюсском округах.

В Вильнюсе зафиксирована нехватка учителей английского и литовского языков, в школах Клайпеды ищут десять учителей литовского языка и учителей математики. В Каунасском округе больше всего нуждаются в учителях начальных классов.

В конце июня в Службе занятости были зарегистрированы 1205 человек, ищущих работу учителя начального и среднего образования, 237 – учителя начальных классов, 50 – учителя для детей с особыми потребностями и 45 – учителя дошкольного образования.

В первом полугодии этого года в Регистр вакансий Службы занятости было внесено 1275 вакансий педагогов, в прошлом году – 958. За тот же период работу искал 961 учитель, в прошлом году – 1407.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ