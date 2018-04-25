Учреждая госбанк рассматривается и возможность его покупки – Р.Синкявичюс

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В связи с планами правительства Литвы создать национальный банк развития как одна из возможностей рассматривается и покупка уже действующего банка, говорит министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс.

«Комиссия (созданная распоряжением министра межинституциональная рабочая группа – BNS) должна продолжать работу и рассмотреть разные варианты, включая, возможно, покупку уже существующего банка. Здесь речь идет о банках в нашем государства», — сказал Р. Синкявичюс после встречи с президентом Гитанасом Науседой в среду.

По его словам, также рассматриваются возможности создания банка на платформе, объединяющей национальное учреждение развития Investiciju ir verslo garantijos (Invega), Агентство по развитию государственных инвестиций и Гарантийный фонд сельскохозяйственных кредитов.

По словам президента Гитанаса Науседы, государственный банк развития не должен заниматься розничными услугами. Он повторил, что будущий банк должен объединить в себе действующие государственные финансовые учреждения развития.

«Первым шагом в создании государственного банка развития должна быть консолидация уже существующих государственных финансовых учреждений развития», — сказал президент для пресс-релиза.

В июне сейм поручил правительству начать процедуры учреждения государственного банка. Правительство уполномочено до сентября начать консультации с Еврокомиссией (ЕК) по оказанию технической помощи в учреждении государственного банка развития.

«ЕК должна изучить, не нарушает ли конкуренцию та схема, которая будет предложена, не является ли это чересчур большой государственной помощью одному виду бизнеса, и мы должны получить одобрение ЕК», — сказал Р. Синкявичюс.

Создание госбанка получило статус экономического проекта государственной важности.

Состоявшаяся в президентском офисе в начале июля дискуссия показала, что органы власти движутся к компромиссу по идее учреждения государственного банка развития, который объединил бы несколько действующих учреждений, но не предоставлял бы услуги розничного банкинга.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристина Георгиева сказала, что при создании госбанка важно иметь сильную модель управления, независимую от политического влияния.

Как утверждает ЕК, сейчас банковский сектор Литвы — один из наиболее концентрированных в Евросоюзе, поэтому повышаются и системные риски. Трем крупнейшим банкам: Swedbank, SEB и Luminor, — принадлежит около 80% рынка.