Учреждена Премия надежды и свободы для белорусских журналистов, меценат — политик

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Литовский союз журналистов, Литовское журналистское сообщество и семья парламентского консерватора Казиса Старкявичюса учредила Премию надежды и свободы, предназначенную для белорусских журналистов.

«Свободное слово не может ущемляться. Литовские журналисты не могут, не были равнодушны, неравнодушы сейчас и не останутся равнодушными к тому, что происходит всего в паре часов езды от Вильнюса. Там, в Минске — систематически бьют, увечат, преследуют людей. Белорусским коллегам, которые пострадали при исполнении профессионального долго, теперь будет выделиться Премия надежды и свободы», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Идея создания такой премии для белорусских журналистов возникла у К. Старкявичюса. Его семья стала меценатом премии.