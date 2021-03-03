Учёные: как пандемия повлияла на поведение туристов

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«Интерфакс» со ссылкой на исследование научного журнала Annals of Tourism Research пишет, что пандемия сделала туристов более осторожными и менее терпимыми к иностранцам.

Теперь туристы менее склонны к приключениям, они предпочитают путешествовать группами, обязательно покупать страховку и посещать места, которые им хорошо известны. По мнению учёных, люди ведут себя так подсознательно — чтобы снизить риск инфицирования.