Учёные: как пандемия повлияла на поведение туристов

«Интерфакс» со ссылкой на исследование научного журнала Annals of Tourism Research пишет, что пандемия сделала туристов более осторожными и менее терпимыми к иностранцам.
Теперь туристы менее склонны к приключениям, они предпочитают путешествовать группами, обязательно покупать страховку и посещать места, которые им хорошо известны. По мнению учёных, люди ведут себя так подсознательно — чтобы снизить риск инфицирования.
Также отмечается, что из-за угрозы заразиться коронавирусом многие испытывают дискомфорт в людных местах — больших торговых центрах или ресторанах.
Ещё исследование показало, что туристы, которые более других опасаются вируса, стали чаще проявлять национализм и ксенофобию, отдавать предпочтение людям, похожим на них, и избегать иностранцев.