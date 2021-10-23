Учёные выяснили, что может повысить риск смерти от covid

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Итальянские и британские учёные выяснили, что повышает риск смерти при заражении коронавирусной инфекцией. Согласно последним исследованиям, пульсовая волна может стать первым признаком летального исхода.

Специалисты провели измерения скорости пульсовой волны у пациентов, которые инфицированы SARS-COV-2. Выяснилось, что чем выше скорость распространения пульсовой волны, тем больше вероятность того, что пациент не сможет выздороветь и, скорее всего, умрёт от болезни. Стоит отметить, что у здоровых людей скорость пульсовой волны не превышает 8 метров в секунду. А у пациентов с Covid-19 она может достигать 13 метров в секунду.

Учёные из Италии и Великобритании также установили, что при заражении коронавирусной инфекцией скорость пульсовой волны у больных увеличивается примерно на 1,9 метров в секунду. При этом учёные подчёркивают, что риск летального исхода возрастает на целых 14 процентов уже при увеличении скорости пульсовой волны на 1 метр в секунду.

Ранее мы писали о том, что Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил о том, что пандемия коронавирусной инфекции завершится уже в следующем году.