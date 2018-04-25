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Удивительные рекорды уходящего года

  • Фото pixabay.com

Ежегодно в мире устанавливают тысячи самых разнообразных рекордов. И 2019-й, конечно, не стал исключением. Пока одни покоряли океаны и горы, другие танцевали и играли на барабанах.

В начале года миру открылся удивительный талант пакистанца Билала Асифа. Он делает рекордно большие творения из деревянных цветных карандашей. В его доме из этого материала сделаны картины, лампы и мебель.

Но Билал даже не думает оставлять своё дело. В его планах – построить из карандашей целый дом.

А в марте всеобщее восхищение вызвал бывший морпех из Великобритании, который без ноги покорил Атлантический океан. Он за 60 дней переплыл его на вёсельном судне в одиночку. Предыдущий мировой рекорд составлял 96 дней.

В мае в Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннесса по самому массовому исполнению крещендо. Оно длилось более 11 минут. Участвовало 80 коллективов из 40 городов России, Украины и Беларуси. Мероприятие приурочили к 316 годовщине основания города на Неве.

А в июне в кофейном регионе Колумбии создали самую большую в мире кофейную чашку. В неё помещается 20 тонн ароматного напитка.

Тем временем, в Тбилиси студент Вако Марчилашвили установил рекорд по самому быстрому сбору кубика Рубика вниз головой. 19-летний юноша сделал это за 13,018 секунды. До него никому не удавалось собрать кубик в таком положении менее чем за 15 секунд.

В том же месяце жара в Париже установила абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Температура поднялась до 42,6 градуса по Цельсию. А уличный термометр показал 43 градуса.

На Кипре собственный рекорд побил британец Рэй Вулли – старейший в мире аквалангист. 96-летний дедушка погрузился на 42 метра 40 сантиметров.

А в Индии сразу два рекорда установила 8-летняя девочка. Она сделала за час больше всего фигурок оригами, а также разбила рекордное число керамических плиток за 20 минут.

Уникальный мировой рекорд установил непальский альпинист и бывший британский солдат Нирмал Пурджа. Он покорил 14 самых высоких в мире гор за шесть месяцев и шесть дней. Удивительно, что предыдущий рекорд покорения 14 высочайших пиков составлял 7 лет и 10 месяцев.

И напоследок немного танцев. Доминиканцы побили рекорд Гиннесса, массово исполнив народный танец меренге. 442 пары танцевали более пяти минут.

ntdtv.ru

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