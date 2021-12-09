Удовицкий: транзит калийных удобрений через Литву не может быть прекращен

«Естественно, что и США, и ЕС, ратифицировавшие эти соглашения, не могут их нарушать и не нарушают», — уверял владелец BKT.

Кроме того, по его словам, Сейм ратифицировал три двусторонних соглашения Литвы и Беларуси — они устанавливают свободный режим грузового транзита через Литву и Клайпедский морской порт.

По словам Удовицкого, все участники транзита калийных удобрений, в том числе и органы власти Литвы, консультировались и с Департаментом казны США, и с Еврокомиссией (ЕК) о применении санкций. Им было объяснено, что белорусский калий может транспортироваться через Литву, если расчеты осуществляются в евро, а не в долларах США, утверждает предприниматель.

«Поэтому наши действия совершенно законны и согласованы», — сказал Удовицкий.

«Кроме того, при осуществлении таких операций, как продажа белорусского калия, фрахт судов, доллары США продолжают использоваться для взаимных расчетов, американские компании продолжают покупать белорусский калий, этот продукт продолжает поставляться на американский рынок», — пишет в комментарии предприниматель, владеющий 70% акций BKT.

Он повторил, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Департамента казны США выдало торгующему удобрениями дочернему предприятию «Беларуськалия» — «Белорусской калийной компании» (БКК) лицензию, которая действительно до 1 апреля 2022 года.

«Как минимум до этого срока любые спекуляции на тему американских санкций, применяющихся к транзиту белорусского калия через Литву — это просто спекуляции», — отмечает Удовицкий.

Однако, по его словам, и после 1 апреля, даже если БКК или «Беларуськалий» не получат новых лицензий OFAC, это никоим образом не повлияет на обязательства Литвы в отношении транзита белорусского калия.

Остальные 30% акций Терминала насыпных грузов принадлежат «Беларуськалию». Последний экспортирует через Литву около 95% всех произведенных им удобрений — примерно 11 млн тонн в год.