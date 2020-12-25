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TOP,Здравоохранение

Удручающая статистика

Фото pixabay.com

На минувшей неделе издание The New York Times сообщило, что Литва по уровню заболевания коронавирусом на 100 000 жителей на первом месте во всем мире, а по уровню смертности — 15-я. Об этом информирует агентство BNS.

По данным издания, В Литве за семь дней на 100 000 жителей приходилось 97,4 заболевания, по этому показателю страна лидирует во всем мире. В течение недели каждый день фиксируют в среднем 2718 случаев. На втором месте — Грузия (96,7), на третьем – Люксембург (88,7), на четвертом – Сербия (88,4), на пятом – Хорватия (86,9). Подобный Литве уровень смертности фиксируют в Польше, Австрии, Швейцарии и Чехии. Лидер по смертности в мире — Словения.

Растет смертность

В 2020 году увеличилась смертность на дому, меньше людей умирают в больницах. По данным за октябрь, больше всего людей скончалось из-за проблем с системой кровообращения, дыхательной, пищеварительной системы, раковых опухолей. А за несколько недель ноября умер 151 человек. Аналитик Департамента статистики Йонас Бацялис представил парламентскому комитету по здравоохранению имеющуюся статистику. На 49-й неделе этого года в Литве скончалось на 50% больше людей, чем фиксировалось обычно, — на 375 смертей больше. «Были два скачка — в июле и августе. Сейчас мы набираем ускорение», – сказал Й.Бацялис, заметив, что это связано не только с пандемией. По его словам, таких данных не было уже 20 лет. 

Беспрецедентно высокая смертность людей старше 50 лет отмечается девятую неделю подряд, а по сравнению с соответствующими периодами прежних лет смертность просто рекордная, информировали BNS в Департаменте статистики. 

«С уверенностью можно говорить, что девятую неделю подряд отмечается смертность выше нормы, которую трудно подвергать сомнению и которая является надежной в статистическом отношении», — сказал специалист.

«За типичную 50-ю неделю можно было ожидать примерно 730 смертей. Однако в этом году за эту неделю смертей произошло примерно на 425 больше», — прокомментировал аналитик Й. Бацялис. По его словам, это «беспрецедентное превышение». 

Как сказала на минувшей неделе на заседании парламентского комитета по здравоохранению глава отдела наблюдения за случаями смерти и их причинами Института гигиены Рута Устинавичене, большую часть прироста смертей дают сердечно-сосудистые заболевания, которые в Литве составляют более половины всех причин летальных случаев. 

Бывший министр здравоохранения Аурелиюс Вярига говорил, что под ростом смертности «может скрываться и определенное число смертей от коронавируса», поэтому готовится порядок тестирования на коронавирус умерших дома. 

Здравоохранение – на грани перегрузки

Если люди не будут соблюдать карантинные требования, то система здравоохранения может не выдержать нагрузки через пару недель, отметил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис. Как сообщает BNS, министр сказал, что определенный резерв и возможность перераспределения мощностей в медучреждениях еще существуют, однако подчеркнул, что занятость больниц и суточный прирост будут расти по инерции еще по меньшей мере несколько недель, а улучшение можно будет увидеть разве что к Новому году. 

Информация «ЛК», BNS 

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