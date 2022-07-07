Уехавших из Беларуси оппозиционеров могут лишить гражданства

Предлагается введение нормы об утрате гражданства в связи со вступлением в законную силу решения белорусского суда, который подтвердит, что этот человек занимался экстремистской деятельностью или причинил государству тяжкий вред, а сейчас находится за границей.

«Законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности, стабильности общественно-политической системы и конституционных основ государственного устройства Республики Беларусь», — считают в Совете Республики.

После президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси прошли массовые протесты, участники которых выражали несогласие с официальными результатами подсчета голосов и не признавали победу Александра Лукашенко. Протесты были жестко подавлены силовиками, активистов и лидеров протестов задерживали и многих из них вынудили покинуть страну. Ряд стран ЕС признает лидером оппозиционных сил участвовавшую в президентских выборах Светлану Тихановскую, которая также была вынуждена покинуть Беларусь.