Транспорт

Угон по-европейски

Фото pixabay.com

В числе лидеров по угонам — Великобритания, Испания и Германия.

Франция — европейский лидер по количеству автомобильных краж. В прошлом году там угнали 110 тысяч машин. Еще лет десять назад французы лишались полумиллиона машин в год. Положение исправили системы видеофиксации. И эффективная работа по поиску угнанных авто. К владельцам возвращается каждая третья машина.

Похожая ситуация в Италии. Это еще один лидер по угонам. Преступники тут, к слову, самые патриотичные в Европе. В тройке самых угоняемых машин — только Fiat Panda, Punto и 500-й. Итальянские авто перегоняют в Африку и в страны бывшей Югославии.

Два года назад в Германии угнали всего 18 тысяч машин из 60 миллионов, которые есть у немцев. Самый неблагополучный город — Берлин. Он ближе всего к границе с Польшей, куда, собственно, и отправляется большинство германских авто. А в Баварии ежегодно угоняют всего 800 автомобилей.

Германские угонщики, в отличие от своих итальянских и французских коллег, делают ставки на дорогие и очень дорогие машины.

Стали угонять более дорогие машины в последнее время. То есть, угонщики идут на серьезный риск, только если он оправдан. Это, скорее, профессиональная криминальная сфера. Самая угоняемая машина — BMW X6, меньше всего угоняют Opel. Про эту марку много шуток в Германии, и одна из них: хотите спать спокойно, покупайте Opel.

Согласно подсчетам, в Литве около 80 % всех угнанных машин — это машины 5-15 лет. Представители страхового бизнеса говорят, что чаще всего угоняют машины популярных марок, т.е. немецкие. Их больше всего в Литве, их чаще всего ремонтируют, есть большой спрос на детали для этих машин.

На минувшей неделе, в Вильнюсе был угнан автомобиль, ущерб составил 11800 евро. Как сообщили в полиции Вильнюса, Mercedes Benz E250 2010 года выпуска пропал на ул. Габийос. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В минувшее воскресенье полиция начала два расследования. Оба автомобиля Porsche, с которых неизвестные сняли передние фары, стояли на ул. Ванагупес, в Паланге. В одном случае ущерб оценивается в 4000, в другом — в 5000 евро.

Большая часть угнанных в Западной Европе машин уезжает на Восток. В Европе легализовать украденную машину почти невозможно. Там решили бороться с рынками сбыта, и это оказалось самым эффективным решением.

В этом году украденных за рубежом автомобилей в Литве задержано в 2 раза больше, чем в прошлом, заявляют пограничники.

Представитель Службы охраны государственной границы Литвы Рокас Пукинскас заявил, что в течение 7 месяцев этого года было задержано 80 находящихся в розыске автомобилей – в прошлом году в течение этого периода были задержаны 43 транспортных средства. Большинство этих автомобилей было украдено в Германии, Британии и России.

По словам пограничников, рост числа задержаний может быть связан с активизацией криминальных группировок в том или другом государстве. «Если автомобиль задержали в Литве, это не означает, что он предназначен для нашего рынка. Литва – страна транзита», – сказал Р. Пукинскас. «Транспортные средства чаще всего перевозят автовозами, бывает, что из 8 автомобилей попадается один разыскиваемый. Водители иногда даже не знают, что перевозят украденные транспортные средства», – заявил представитель СОГГЛ. По его словам, при транспортировке украденных автомобилей преступники часто вначале высылают разведчиков. «Бывают случаи, что впереди едет машина-разведчик, а украденный автомобиль везут в нескольких километрах. Если разведчик увидит сотрудников полиции, начинают искать новый маршрут», – сказал Р. Пукинскас. За приобретение и реализацию имущества, полученного преступным способом, грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы до двух лет.

Подготовлено по сообщениям СМИ

Подготовлено по сообщениям СМИ

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