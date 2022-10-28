Угонщики из Литвы

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

В ходе масштабной операции эстонская полиция на минувшей неделе поймала преступника из Литвы, который угнал в Вильянди дорогой внедорожник, сообщает портал delfi.ee. Спрятавшегося в придорожной канаве литовца обнаружила полицейская собака.

«Речь идет о 36-летнем гражданине Литвы, который прятался от полиции в канаве у дороги недалеко от Ыйсу в Вильяндимаа, пока его не обнаружила полицейская собака. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок для проведения процессуальных действий», — сообщил руководитель полицейской операции Кристьян Томмингас. По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Мари Картау, прокуратура ходатайствует о заключении подозреваемого в совершении преступления литовца под стражу.

«Полиция проделала отличную работу по розыску подозреваемого, что привело к его задержанию. При расследовании деятельности литовских угонщиков каждый успех дает новую информацию о преступной группировке, поэтому важно поймать каждого подозреваемого. Прокуратура ходатайствует у суда о его аресте, поскольку, оставшись на свободе, он, скорее всего, покинет страну и продолжит совершать преступления», — сказала М. Картау.

«Дополнительное оборудование, установленное на автомобиль пострадавшим, значительно облегчило поиск автомобиля и поимку подозреваемого. Благодаря установленному в машине GPS-навигатору полиция получила информацию о ее местонахождении, и в определенный момент пострадавшему удалось на расстоянии заглушить двигатель. Рекомендуем по возможности всем использовать такие вспомогательные средства или хотя бы узнать, какие варианты имеются для вашего автомобиля. В настоящее время в зоне наибольшего риска находятся внедорожники Toyota Land Cruiser и Lexus, хотя владельцы других марок тоже не должны терять бдительность, ведь сегодня все более новые автомобили имеют достаточную ценность, чтобы при удобном случае заинтересовать преступников», — отметила прокурор.

За кражу суд может назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, а за участие в организованной преступной группировке — сроком до 12 лет. На сообщение об угоне дорогого автомобиля в Вильянди отреагировали как местные патрули, так и патрули из отдаленных районов. Помимо прочего, полиция обратилась за помощью к местным жителям, от которых получила разную информацию и проверила ее. Район поиска охватывал несколько поселков и лесных массивов с очень сложным, местами практически непроходимым ландшафтом. В масштабной операции участвовали криминальная полиция, сотрудники службы быстрого реагирования с дронами, кинологи со служебными собаками и экипаж вертолета.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ