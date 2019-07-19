Угроза нацбезопасности. В чем обвиняют FaceApp

Фото facebook

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Российское приложение FaceApp с функцией состаривания на этой неделе неожиданно вышло на первое место в App Store и Google Play во многих странах мира. Приложение вышло еще в 2017 году и сразу стало вирусным, собрав 80 миллионов пользователей.

Причиной нового пика популярности стал FaceApp Challenge, в котором знаменитости, а в след за ними и другие пользователи социальных сетей, состаривают свои лица с помощью нейросетей.

Но СМИ забили тревогу, обратив внимание на политику приватности FaceApp и на то, что разработчик приложения — из России, которую на Западе обвиняют в хакерских атаках.

Вскоре лидер Демопартии в Сенате США Чак Шумер попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp, поскольку может представлять угрозу американской национальной безопасности США и личным данным пользователей. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Сомнительная политика приватности

По данным Mashable, на текущий момент FaceApp занимает лидирующие строчки по количеству скачиваний как в App Store, так и в Play Market. Хэштег #faceappchallenge также очень широко распространен на популярных онлайн-платформах.

Такая популярность не могла пройти незамеченной, и многие специалисты по информационной безопасности заинтересовались политикой приватности компании и советуют подумать дважды, прежде чем пользоваться FaceApp.

Эксперты обращают внимание на требование приложения о необходимости подключения к интернету для работы, что в теории может означать, что приложение передает куда-то загруженные фотографии пользователя. Кроме того, у него есть доступ ко всем фотографиям на смартфоне.

В пользовательском соглашении говорится, что FaceApp получает согласие пользователя на использование его имени, облика, голоса и других индивидуальных черт, «достаточных для того, чтобы установить личность человека».

Там также говорится, что приложение может собирать разнообразную информацию о смартфоне: «включая, но не ограничиваясь, файлами cookie, логами, идентификаторами устройств, данными о местоположении и данными об использовании».

Владельцы FaceApp, в свою очередь, могут передавать данные пользователя родственным компаниям, которые юридически являются частью той же группы компаний, что и FaceApp, или становятся частью этой группы, цитирует Медуза соглашение.

Если компанию полностью или частично купят, новые владельцы и совладельцы тоже получат доступ к данным. Кроме того, FaceApp может передавать «некоторую» информацию о пользователе и сторонним организациям, которые помогают ей «предоставлять услуги». А также рекламодателям.

Технический обозреватель Vice Kэролин Хаскинс говорит, что приватность у приложения слабая, но она мало чем отличается от многих других.

«Это фундаментально капиталистическая практика. Компании могут предоставлять бесплатные приложения и получать прибыль только в том случае, если они извлекают данные и обмениваются ими с теми, кто ими пользуется», — написала она.

Исследователь кибербезопасности Батист Робер, известный под псевдонимом Эллиот Элдерсон, проверивший работу приложения, также заявляет, что FaceApp отправляет на сервер компании только загруженные фотографии — те, которые вы хотите обработать.

ФБР нужно проверить

В западном сегменте соцсетей пользователи также пишут о своем беспокойстве из-за того, FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab в Санкт-Петербурге — городе, где находится известная «фабрика троллей». Ее основал бывший сотрудник Яндекса Ярослав Гончаров.

В Национальном комитете Демпартии США, чья почта была взломана хакерской группировкой, которую подозревают в тесных связях с Кремлем, также обеспокоены этим фактом.

По словам главы службы безопасности комитета Боба Лорда, FaceApp несет в себе крупные риски, поскольку приложение разрабатывали в России.

Сенатор Чак Шумер обращает внимание на то, что приложение запрашивает «полный и неотменяемый доступ к фотографиям и личным данным».

Это может угрожать не только нацбезопасности, но и представлять риск конфиденциальности миллионов граждан США, написал сенатор Шумер в письме директору ФБР Кристоферу Рэю и председателю Федеральной торговой комиссии Джо Саймонсу.

Он считает «глубоко тревожным» то, что личные данные граждан США могут быть переданы «враждебной иностранной державе».

По словам Шумера, неясно, как приложение сохраняет данные о пользователях или как пользователи могут обеспечить удаление своих данных после использования.

Что говорят в компании

В самой Wireless Lab заявили, что не передают пользовательские данные третьим лицам, а FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке и они не попадают на сервера в России.

При этом пользователь может направить запрос на удаление всей своей информации — для этого необходимо связаться с техподдержкой.

Кроме того, для использования FaceApp не нужно логиниться и входить в систему, что означает, что собранные данные нельзя связать с электронной почтой или аккаунтом в социальных сетях.

«99 процентов пользователей не входят в систему, поэтому мы не имеем доступа к каким-либо данным, которые могли бы идентифицировать человека», — заявили разработчики, отметив, что большинство изображений удаляются с серверов в течение 48 часов.

korrespondent.net