Угроза пандемии коронавируса стала реальной – ВОЗ

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Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, поэтому угроза пандемии стала очень реальной. Об этом сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Угроза пандемии стала очень реальной», – сказал он и подчеркнул, что болезнь получила «неравномерное распространение» в мире, большинство заболевших сосредоточено в небольшой группе стран.

Гендиректор ВОЗ убежден, что даже если нынешняя эпидемия перерастет в пандемию, то ее все равно можно будет взять под контроль, принимая решительные меры.

По словам Гебрейесуса, «решительные, предпринятые на ранней стадии шаги, могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование». В частности, в Китае более 70% заболевших «выздоровели и уже выписаны из больниц». КНР, продолжил глава ВОЗ, «берет эпидемию под контроль». Он обратил внимание на снижение заболеваемости в Южной Корее и позитивно оценил «агрессивные меры» Италии по сдерживанию распространения вируса.