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Угроза пандемии коронавируса стала реальной – ВОЗ

Nuotrauka pixabay.com

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, поэтому угроза пандемии стала очень реальной. Об этом сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Угроза пандемии стала очень реальной», – сказал он и подчеркнул, что болезнь получила «неравномерное распространение» в мире, большинство заболевших сосредоточено в небольшой группе стран.

Гендиректор ВОЗ убежден, что даже если нынешняя эпидемия перерастет в пандемию, то ее все равно можно будет взять под контроль, принимая решительные меры.

По словам Гебрейесуса, «решительные, предпринятые на ранней стадии шаги, могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование». В частности, в Китае более 70% заболевших «выздоровели и уже выписаны из больниц». КНР, продолжил глава ВОЗ, «берет эпидемию под контроль». Он обратил внимание на снижение заболеваемости в Южной Корее и позитивно оценил «агрессивные меры» Италии по сдерживанию распространения вируса.

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Как сообщил глава ВОЗ, организация уже отправила медицинские защитные средства в 57 стран и планирует осуществить такие же поставки еще в 28 государств. Кроме того, лабораторное оборудование передано в 120 стран.

Напомним, в мире коронавирусом заразились более 110 тысяч человек, около 62 тысяч из которых вылечились, почти 3800 – умерли.

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