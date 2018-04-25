Угроза пандемии коронавируса стала реальной

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, поэтому угроза пандемии стала очень реальной. Об этом сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ТАСС.
«Угроза пандемии стала очень реальной», – сказал он и подчеркнул, что болезнь получила «неравномерное распространение» в мире, большинство заболевших сосредоточено в небольшой группе стран.
Гендиректор ВОЗ убежден, что даже если нынешняя эпидемия перерастет в пандемию, то ее все равно можно будет взять под контроль, принимая решительные меры.
В Литве пока зафиксирован лишь один случай коронавируса, сказал 9 марта на пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. Однако он подчеркнул, что «в ближайшее время в Европе возможен интенсивный рост количества подтвержденных случаев. Об этом в пятницу говорил Европейский центр по контролю за болезнями. В ближайшие недели, как ожидается, рост будет значительным. Мы это и наблюдаем», – сказал министр.
Верига отметил, что самоизоляция остается одним из основных средств даже в случае самого тяжелого сценария. Министр призвал к ответственному поведению. Вернувшись, к примеру, из Италии и получив больничный, некоторые люди посещают театры, музеи, ходят в магазины. Планируется ужесточить порядок и заставить людей, которые на больничном, сидеть дома. Муниципалитеты должны позаботиться о людях, которые сами не могут выйти в магазин. «В законе о контроле за распространением инфекционных заболеваний есть определенные санкции за то, что человек не соблюдает самоизоляцию. Мы выясняли, как задействовать полицию, может, она поможет. В других странах ограничения и санкции очень жесткие», — подчеркнул министр.
МИД Литвы не рекомендует поездки в Италию
В минувшее воскресенье литовское Министерство иностранных дел опубликовало рекомендацию не ездить в Италию в связи с риском нового коронавируса.
Правительство Италии в воскресенье объявило зоной карантина весь регион Ломбардии и 14 провинций Северной и Центральной Италии, в эту зону входят Милан и Венеция.
Министерство предлагает гражданам Литвы, находящимся в зоне карантина, покинуть ее. Поскольку авиакомпании отзывают прямые рейсы из Италии в Литву, рекомендуется искать полеты через другие страны. Министерство также просит граждан Литвы, которые постоянно живут или временно находятся в зоне карантина, указать свои контактные данные посольству по электронной почте kons.it@urm.lt.
В воскресенье венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила, что останавливает рейсы из Вильнюса в Милан по причине объявленного в Ломбардии карантина. Другая бюджетная авиакомпания Ryanair сообщила через свою пресс-службу BNS, что «соблюдает правила, опубликованные правительством Италии и Всемирной организацией здравоохранения».
В зоне карантина запрещаются въезд и выезд с территории без уважительных, неотложных причин, однако иностранные граждане могут покинуть зону карантина и уехать домой. Кроме того, борясь с распространением вируса, Италия также закрыла на всей своей территории школы, музеи, кинотеатры, ночные клубы, казино и прочие развлекательные учреждения.
В конце недели несколько крупных европейских авиакомпаний заявили об отмене рейсов в Израиль из-за жестких антикоронавирусных мер, введенных израильским министерством здравоохранения.
Информация «ЛК», BNS
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę