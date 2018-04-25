Угроза пандемии коронавируса стала реальной

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Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, поэтому угроза пандемии стала очень реальной. Об этом сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Угроза пандемии стала очень реальной», – сказал он и подчеркнул, что болезнь получила «неравномерное распространение» в мире, большинство заболевших сосредоточено в небольшой группе стран.

Гендиректор ВОЗ убежден, что даже если нынешняя эпидемия перерастет в пандемию, то ее все равно можно будет взять под контроль, принимая решительные меры.

В Литве пока зафиксирован лишь один случай коронавируса, сказал 9 марта на пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. Однако он подчеркнул, что «в ближайшее время в Европе возможен интенсивный рост количества подтвержденных случаев. Об этом в пятницу говорил Европейский центр по контролю за болезнями. В ближайшие недели, как ожидается, рост будет значительным. Мы это и наблюдаем», – сказал министр.