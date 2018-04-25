Фото BFL/Паулюса Пеляцкиса

В Вильнюсе ведутся масштабные работы по реконструкции системы поверхностных сточных вод, однако до их завершения существует угроза затопления.

В случае сильных дождей экипажи муниципальной компании Grinda , как правило, дежурят на улице Нарбуто, на проспекте Конституциес на кольцевой развязке, на пересечении улиц Гяляжине Вилко – Жальгире, на мосту Тысячелетия на улице Гяляжине Вилко и на пересечении улиц Вяркю – Лакуну.

Жителям столицы рекомендуют выбирать маршруты на улицах, подверженных наименьшему затоплению, следовать инструкциям диспетчеров и информировать о затрудненных участках.

В прошлом месяце из-за сильного ливня вода проникла в помещения Центра регистров на улице Кудиркос.

Информация «ЛК», vilnius.lt