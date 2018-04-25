Угрожающее потепление

Фото из личного архива Донатаса Валюкаса

Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По словам главы организации, июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории. И 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

«Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO 2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше», – отметил генсек.

Он напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии. Только в июле там растаяло 179 миллиардов тонн льда. Тем временем пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

«Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем четыре года назад, в 2015 году, на момент принятия Парижского соглашения по климату.

Глава ООН подчеркнул, что прибыл на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю для участия в организованном им саммите по климату, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке.

Генсек указал, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения, ведь многие из его предписаний не выполняются. Более того, предусмотренных этим документом мер уже недостаточно, чтобы исправить ситуацию.

Последние четыре года были самыми теплыми за всю историю наблюдений, при этом ситуация развивается таким образом, что пятилетний период — с 2015 по 2019 год — может стать самым теплым за всю историю наблюдений. В 2019 году тенденция к потеплению по-прежнему сохраняется, а период с января по май занял третье место в числе самых теплых периодов за всю историю наблюдений.

По данным Национального центра данных по снегу и льду США, в мае 2019 года протяженность морского льда в Антарктике достигла исторического минимума, а в Арктике соответствующий показатель стал вторым наименьшим значением за всю историю наблюдений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал проблему изменения климата «главным вопросом нашего времени, а его решение — поворотным моментом истории». У нас еще есть время, чтобы остановить негативные последствия изменения климата, но для этого потребуются беспрецедентные усилия со стороны всех слоев общества.

В эти дни в Нью-Йорке проходит Всемирный саммит по климату, который предоставит лидерам стран возможность продемонстрировать реальные меры в области изменения климата. О глобальном потеплении, как оно влияет на наш регион – в беседе с климатологом, руководителем отдела исследования и развития Литовской гидрометеорологической службы доктором физических наук Донатасом Валюкасом.

— Насколько очевиды тенденции потепления климата?

— Изменение климата является одним из основных современных вызовов. Так, например, непредсказуемость погодных условий, что ставит под угрозу производство продовольствия, повышение уровня моря, которое увеличивает риск природных катастроф, являются последствиями изменения климата и имеют глобальный характер и беспрецедентные масштабы. Если не предпринять решительных действий сегодня, то последующая адаптация к изменению климата потребует больших усилий и затрат.

Составленный учеными график климатических колебаний в разные годы наглядно демонстрирует, что температура в нашем регионе повышается. Потепление связано с хозяйственной деятельностью человека, есть непосредственная зависимость повышения температуры от растущих объемов выбросов парниковых газов.

— Какие изменения наблюдаются в мире в связи с глобальным потеплением?

— За сроки, соизмеримые с продолжительностью человеческой жизни, глобальное потепление уже ощущается. Из-за повышения температуры увеличивается количество экстремальных погодных условий – это тропические циклоны, ураганы, бури, повышение уровня моря.

Кстати, чем севернее страна, тем быстрее происходит среднегодовое повышение температуры. Когда наступают периоды внезапного похолодания, люди обычно смеются: где же это ваше страшное потепление климата? Но на самом деле именно глобальное потепление и вызывает приступы холодов. За последние 140 лет за счет выбросов парниковых газов температура на земле повысилась в среднем на один градус Цельсия. Однако Арктика нагревается значительно быстрее, чем остальные регионы. Грубо говоря, этот теплый воздух создает атмосферные волны, которые гонят холодный воздух туда, куда ему раньше удавалось проникать очень редко.

Подобные ледяные вихри обычно начинают движение из Арктики на юг, принося с собой экстремальные морозы — как и произошло, например, минувшей зимой в Соединенных Штатах. Таким парадоксальным образом потепление Арктики и таяние ледников могут обернуться суровыми зимами в южных широтах.

Когда в прошлом году замерз Ниагарский водопад, многие говорили о том, что теория о глобальном потеплении потерпела фиаско. На самом деле потерпели фиаско сами скептики.

Тают ледники, повышается уровень моря, а это значит, что появляется опасность для прибрежных стран. Климатические изменения могут привести к нехватке пищи, воды. Это глобальная проблема, требующая решения. Миллионы людей могут стать так называемыми климатическими беженцами, из-за катаcтрофических изменений погоды вынуждены будут эмигрировать. Развитым странам проще справиться с этой проблемой, сложнее ситуация в развивающихся странах, отсталых регионах. Подобные климатические изменения могут привести к масштабным социальным конфликтам.

— Как климатические перемены сказываются на нашем регионе?

— За шестидесятилетий период наблюдения среднегодовая температура повысилась на один градус. Это достаточно много, поэтому нам также нужно предпринимать меры по сдерживанию процессов потепления.

Литва – морское государство, поэтому следует обеспокоиться повышением уровня воды в море. Для Литвы не так остро стоит проблема нехватки воды и пищи. В стране много подземных вод, что позволяет обеспечить питьевой водой население.

В случае каких-то экстремальных погодных условий недостаток питания также не столь актуален, как это было столетия тому назад. Сейчас все взаимосвязано на мировом рынке продовольствия, несложно осуществлять поставки продуктов питания даже из отдаленных регионов, вопрос лишь в цене.

— Несколько лет подряд у нас довольно жаркое лето. Каков прогноз на будущее?

— Самое жаркое лето в Литве было в 2010 году. Тогда средняя температура была на 2,9 градуса выше средней многолетней нормы и составила 19 градусов. Средняя многолетняя норма в Литве — 16,1 градуса. Летом 2019 г. средняя температура в Вильнюсе составила 18,7 градуса. Такой же она была в 1826, 1939, 1858 и в 2018 году.

Однако эту статистику искажает аномально жаркий июнь. Июнь в 2019 году был на 5,5 градуса теплее средней многолетней нормы (21,1 градус), а июль был холоднее средней многолетней нормы – 17 градусов (на 1 градус холоднее). Август в этом году был на 1 градус теплее средней многолетней нормы (18 градусов).

Каким будет следующее лето, сказать сложно. Однако жаркие периоды возможны и в следующем году из-за глобального потепления. Сентябрь начался с теплых дней. Общий прогноз на сентябрь – температура будет на 1 градус выше средней многолетней. Средняя температура сентября – 12,2 градуса, будет на один градус теплее. Кроме того, несмотря на более теплый сентябрь, прогнозировать, какой будет осень вообще, — пока сложно.



— Насколько обоснованны, на ваш взгляд, расчеты международных экспертов, которые говорят, что, к примеру, к 2050 году климат в Вильнюсе будет напоминать климат в сегодняшней Приштине (столица Косово)?

— Наиболее заметные изменения происходят в северных широтах. По подсчетам климатологов, в странах Западной и Северной Европы средняя летняя температура может вырасти на 3,5 градуса, а зимняя — на 4,7 градуса. Вполне вероятно такое потепление.

— Как изменились времена года? Создается впечатление, что переходных периодов от зимы к лету почти нет…

— Лето стало длиннее, осень наступает позже. Придется мириться и с неожиданной сменой температуры как зимой, так и летом. Наблюдается тенденция удлинения климатического лета. Если раньше климатическое лето завершалось в конце августа, то сейчас тепло держится дольше. Лето стало длиннее за счет начала осени. Времена года будут смещаться и впредь – начало осени будет как лето, а декабрь станет вторым ноябрем. Начало осени в Литве в последнее время бывает по-летнему теплым, а начало зимы — осенним.

Осень в будущем станет теплее, кроме того, будут проявляться опасные явления — сильные грозы, ветер. Если у нас из осенних месяцев самый теплый сентябрь – на 1,7 градуса теплее, то октябрь изменился меньше всего. Повышение температуры, более позднее наступление осени, ее продление за счет зимы, перемены в сфере осадков – возможны сильные ливни из-за смены температур, более характерные для летнего периода. Дожди сопровождаются шквалом, вихрями, грозами.

Специалисты согласны в одном — границы сезонов смещаются, но это не значит, что зимы в Литве в дальнейшем не будет. Размываются границы между сезонами, перемены во времени года, особенно зимой и летом. Мы можем заметить, что зимы стали мягче, снега бывает немного. Бывают периоды сильного похолодания, но они непродолжительные.

В перспективе возможны и очень холодные зимы, но это будет скорее исключение, чем правило. Однако то, что лето началось с сильной жары и рано, совсем не означает, что нас ждет очень холодная зима. Такие условия характерны для резко континентального климата, а мы живем в переходном. Еще одно последствие перемены климата – скачки температуры. Летом будет так: сегодня — весна, а завтра — жара как в тропиках. Такие же перемены ждут и в зимний период. Более частыми становятся такие явления, как ледяной дождь зимой, гололед, изморозь.

Этот год — пример длинного лета. Календарная осень, ее начало, больше напоминала середину лета. Более теплой, чем обычно, будет и вторая половина сентября.

— Как изменилась наша флора и фауна? Море стало опасным для купания?

— Действительно, на наших территориях появляются представители животного, растительного мира, характерные для более теплых краев. Так, уже очевидно, что елям у нас становится жарко, они перемещаются в более северные районы. К сожалению, из-за повышения температуры появились и вирусы, не характерные для наших территорий. Увеличилась столь опасная для людей популяция клещей.

В некоторых прибрежных районах Балтийского моря в результате жары началось размножение опасных бактерий.



— Можно ли остановить потепление? Что нужно сделать для уменьшения теплового эффекта?

— Все усилия направлены на то, чтобы повышение среднегодовой температуры не превысило до конца столетия двух градусов, включая один градус, на который уже поднялась температура.

При нынешних темпах разогрева атмосферы — примерно 0,2 градуса за десятилетие — рост температур может составить 1,5 градуса в период 2030–2052 гг. ООН предупреждает, что превышение этого порога может привести к непредсказуемым последствиям для дальнейшей судьбы человечества.

Меры в принципе хорошо известны, но трудно выполнимы в современном мире. Для любого производства нужна энергия, а энергия — это топливо, сжигание которого приводит к выбросам в атмосферу Важно перейти к использованию альтернативных источников энергии. Меньше пользоваться автомобилями, улучшить систему общественного транспорта, прививать культуру ответственного потребления. Покупать лишь необходимые товары, продукты, чтобы переизбыток не выбрасывать на свалку, засоряя окружающую среду.

Галина КУРБАНОВА.