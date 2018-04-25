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Угрозы Беларуси ввести санкции лишены оснований – С.Сквярнялис

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Угрозы Беларуси ввести санкции для стран Балтии лишены каких-либо оснований, говорит премьер Саулюс Сквярнялис. 

«Разумеется, это дело страны, если они видят основания для применения каких-то санкций хотя бы в отношении одного литовского политика или должностного лица, то это их выбор. Сегодня я не вижу никаких оснований для этого», — сказал С. Сквярнялис в среду на пресс-конференции. 

Министр ИД Беларуси Владимир Макей в среду заявил, что страна уже подготовила ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии и утвердила «черный» список, лицам из которого будет запрещен въезд в Беларусь. 

Он отметил, что речь идет о лицах, которые «рьяно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, выступали с соответствующими неприемлемыми политическими заявлениями, вносили предложения о финансовой поддержке оппонентов». 

«Это для нас совершенно неприемлемо, мы расцениваем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства», — сказал глава белорусской дипломатии. Конкретные фамилии он не указал. 

В. Макей сказал, что если другие страны введут санкции для Беларуси, то Минск тоже примет «соответствующие адекватные решения». Глава белорусского МИД также отметил, что лицам, попавшим под санкции, также будет запрещен въезд и в Россию. 

В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник заявил, что надеется договориться с Россией о перенаправлении транзита белорусских грузов из портов стран Балтии в российские порты. 

По словам С. Сквярнялиса, к таким угрозам Литва относится «со всей серьезностью», однако он подчеркивает, что это экономически не обоснованное решение, которое причинит больше вреда самой Беларуси. 

«Нам следует готовиться, искать пути, чтобы диверсифицировать риски, связанные с таким решением. Я надеюсь, что нашим соседям хватит здравого смысла, чтобы ко всему тому, что там сейчас происходит, не причинять еще и экономический вред своему государству, своим гражданам, своему народу политическими решениями», — сказал премьер. 

Страны Балтии на этой неделе ввели санкции для президента Беларуси А. Лукашенко и еще 29 представителей режима, которых считают ответственными за фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов. Всем этим лицам на пять лет запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию. 

Евросоюз тоже готовит санкционный список. По данным BNS, в нем сейчас 17 человек, но в нем нет А. Лукашенко. Лицам из списка предполагается не только запретить въезд в страны Сообщества, но и заморозить их имущество. 

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