Угрозы нацбезопасности в отчете разведки

Вмешательства в парламентские выборы не было

Пожалуй, один из немногих «положительных» моментов в отчете – разведка не фиксировала попыток России повлиять незаконными средствами на результаты парламентских выборов в Литве, которые прошли осенью прошлого года.

«Ни российские пропагандисты, ни представители кремлевского режима не уделяли большого внимания выборам в Сейм Литовской Республики, состоявшимся в 2020 году, в ходе избирательной кампании не фиксировалось системных попыток повлиять незаконными средствами на результаты выборов», – говорится в отчете.

По данным разведки, такая тенденция отчасти была обусловлена политическим кризисом в Беларуси – субъекты российской власти и пропаганды стремились дискредитировать поддержку, которую выражало литовское общество и власти в адрес белорусской демократической оппозиции, распространять теории заговора о мнимой угрозе Литвы и других стран для суверенитета и территориальной целостности Беларуси.

Разведка отмечает, что часть радикальных прокремлевских активистов вынашивали планы создания новой политической партии или поддержки уже действующей для участия в парламентских выборах в Литве. Они активизировали свою политическую деятельность, распространяли благоприятные для Кремля политические установки через принадлежащие им порталы и видеотрансляции, проводили акции протеста, пропагандистские кампании против мер, применяемых в связи с пандемией COVID-19.

«Невзирая на это, им не удалось сформировать общий избирательный список по причине внутренних конфликтов и нехватки организационных навыков, а попытки некоторых из них по сбору подписей в качестве независимых кандидатов потерпели крах», – говорится в отчете.

По информации разведки, результаты выборов позволяют утверждать, что в данный момент в Литве недостаточно активного количества электората, который бы позволил России приобрести хотя бы минимальное влияние на уровне парламентской власти.

«Невзирая на это, вполне вероятно, что Россия не отказывается от стремлений к тому, чтобы в будущем мандаты членов Сейма Литвы получили хотя бы отдельные лица, открыто поддерживающие ее политику, которых Кремль мог бы использовать в проектах повышения собственного влияния и в кампаниях антизападной пропаганды. Кремль также будет пытаться вовлекать литовских политиков парламентского или муниципального уровня в проекты международного сотрудничества, часть которых будут воплощать не субъекты, связанные с Москвой, а прокремлевские политики, лоббисты и политтехнологи на Западе», – говорится в ежегодном отчете.

Пандемией пользуются авторы теорий заговора

Как утверждает разведка, пандемией коронавируса пользуются радикалы и распространители теорий заговора, а для России и Китая это стало поводом для еще большего контроля над обществом.

«Пандемия COVID-19 в большинстве государств повысила распространение радикальных политических идей и деструктивных теорий заговора. В некоторых из них акции протеста, организуемые политическими радикалами против мер по сокращению распространения вируса, превращаются в массовые беспорядки или отличаются насильственными выпадами. Такие же тенденции, только слабее, отмечаются и в Литве», – говорится в документе.

«Пользуясь экстремальной ситуацией с COVID-19, авторитарные государства превратили отслеживание контактов зараженных лиц, которое является одним из основных методов контроля над распространением вируса SARS-CoV-2, в обязательную крупномасштабную слежку за населением», – говорится в отчете.

По данным документа, за весь период пандемии в Литве были зафиксированы несколько десятков попыток проведения акций протеста против применяемых ограничений.

«Хотя этих акции протеста были немногочисленными и в ходе них удалось избежать массовых беспорядков или насильственных выпадов иного характера, некоторые из организаторов этих мероприятий демонстрируют хорошие навыки организации и координации, используют в своей деятельности методы конспирации», – говорится в документе.

Разведка отмечает, что в Литве на большинство лиц, активно действующих против ограничений, оказывает влияние кремлевская пропаганда.

Подсчитано, что «более половины дезинформации, связанной с пандемией COVID-19, в литовском сегменте интернета напрямую взята из источников, благосклонных к Кремлю, или подготовлена при их поддержке».

«Действующие в Литве прокремлевские порталы и проекты видеотрансляций также активно занимаются распространением этой дезинформации и предоставляют возможность сторонникам деструктивных теорий заговора озвучивать собственные установки», – говорится в отчете.

При оценке воздействия дезинформации разведка акцентирует, что «наибольшую угрозу успешной борьбе с пандемией создают теории, направленные против вакцинации».

Китайская «масочная дипломатия»

По данным литовской разведки, Китай и Россия, прикрываясь стремлением установить контакты зараженных людей, расширяют массовую слежку за местными и зарубежными активистами, стремясь таким образом улучшить свой международный имидж.

«Россия добивается традиционных целей – поощрения конфликтов между государствами Запада и внутри них, поддержания политических сил, настроенных скептически в отношении ЕС, демонстрации бездействия НАТО, Евросоюза и их членов», – говорится в документе.

Между тем Китай, по данным разведки, стремится противостоять критике в связи с возникшей пандемией и создает позитивный имидж страны.

«Политический режим Китая стремится не только улучшить свою ухудшившуюся репутацию, но и установить важные политические связи, предоставляя медицинские средства в виде гуманитарной помощи государствам, сталкивающимся с пандемией. В долгосрочной перспективе это может быть использовано в закреплении стратегических интересов Китая», – говорится в отчете.

Разведка обращает внимание на то, что во время пандемии китайский политический режим начал реализовывать стратегию расширения влияния за рубежом, – «масочную дипломатию», важной частью которой являются кампании массовой пропаганды.

В отчете отмечается, что важную роль в «масочной дипломатии» играют дипломатические представительства Китая, которые занимаются логистикой медицинских средств и стараются, чтобы общественность была подробно информирована о предоставленной помощи.

«Для улучшения имиджа Китая и конкурентоспособности его международных компаний на литовском рынке китайский политический режим координирует посылки медицинских средств в Литву. В публичном пространстве партии медицинских средств представляются как подарки китайских международных компаний, у которых есть прямые интересы в литовских секторах телекоммуникаций и энергетики», – говорится в документе.

В нем также отмечается, что с целью распространения благоприятных для Китая нарративов расширяется сотрудничество с литовскими СМИ, в которых регулярно публикуются заказные пропагандистские статьи.

В них подчеркиваются «достижения Китая в борьбе с пандемией, акцентируется предоставленная гуманитарная помощь, важность проекта «Один пояс, один путь», а также высказываются претензии в адрес литовских политиков и активистов, которые критикуют Китай за нарушения прав человека и политику в отношении Гонконга, Тибета, Тайваня».

Разведка также отмечает, что Китай и Россия используют вакцину от COVID-19 как геополитический инструмент.

«Китай стремится к тому, чтобы созданной им вакциной воспользовались как можно больше зарубежных государств, особенно развивающиеся страны. Россия связывает создание вакцины с улучшением международного имиджа государства и партнерством с Индией, Бразилией, Венесуэлой и другими государствами», – говорится в отчете.

Военная активность у границ Литвы

По утверждению разведки, с большой вероятностью военная активность России и Беларуси у границ Литвы и других государств НАТО в этом году будет расти.

«С большой вероятностью в 2021 году российские военные маневры у границ Литвы и других стран НАТО будут проходить еще интенсивней», – говорится в отчете.

В документе также отмечается, что белорусское военное руководство назвало 2021-й годом боевой готовности, в ходе которого количество совместных с РФ и прочих военных мероприятий вырастет на треть.

«Поэтому активность российских сил в Беларуси также будет выше, чем в 2020 году, а рост военной активности у границ обычно повышает риск даже случайных инцидентов», – отмечается в документе.

Литовская военная разведка напоминает, что в сентябре этого года в Калининградской области РФ и во всем Западном военном округе пройдут стратегические учения «Запад».

Она утверждает, что военная мощь остается основным орудием сохранения и распространения российского влияния за границей, а ее наращивание и далее будет представлять угрозу национальной безопасности Литвы.

Авторы отчета напоминают, что с началом пандемии COVID-19 в прошлом году Москва объявила о намерении снять эскалацию военного напряжения между Россией и НАТО, однако позднейшие ее маневры по соседству с НАТО показали «фальшивость этой риторики».

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ сообщал, что отведет действия стратегических военных учений «Кавказ -2020» от западных границ России в глубь страны, однако эти учения, по словам литовских должностных лиц, и без того проходят в Южном военном округе, подальше от сухопутных границ стран НАТО. Между тем другие российские военные учения рядом с границами государств НАТО не были отозваны.

«Готовность России добиваться влияния над оппонентами через конфронтацию (включая и военную) не будет снижаться», – прогнозирует литовская контрразведка.

В отчете обращается внимание на то, что Россия увеличивает количество танков в Калининградской области. До 2018 года там был один танковый батальон, затем был создан второй, а в этом году будет создан еще один танковый батальон в новой мотострелковой дивизии.

В качестве фактора напряжения в документе указывается нестабильный режим в Беларуси. С целью сохранения власти президент этой страны Александр Лукашенко в прошлом году обвинил Литву и другие государства Запада во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, а также объявил об усилении защиты государственной границы, передислоцировал в западном направлении военные части и провел серию показательных военных учений.

«Хотя интенсивность белорусских военных учений была высока, а враждебная риторика была острой, эти действия режима не оказали существенного влияния на безопасность Литвы и региона. Все же А. Лукашенко продолжает использовать эту риторику, а готовность нестабильного режима и возможность прибегнуть к крайним мерам с целью сохранения власти являются фактором, создающим напряжение по соседству с Литвой», – отмечается в оценке угроз.

Двойник для информационной атаки

По сообщению литовской разведки, в прошлом году Россия организовала неудачную информационную атаку против Литвы, используя двойника близкого кремлевскому режиму олигарха Евгения Пригожина.

Эта история описывается в отчете ДГБ и военной разведки.

В начале 2020 года в Вильнюсский аэропорт прибыл самолет Hawker 800, принадлежащий Е. Пригожину.

Этим же рейсом, по данным разведки, в Литву дважды прибывало лицо, имеющее паспорт, выданный на имя гражданина РФ Евгения Пригожина. Чертами лица он напоминает самого Е. Пригожина, но это не был олигарх, близкий Кремлю.

В паспорте двойника Е. Пригожина была указана дата рождения олигарха – 1 июня 1961 года.

Директор ДГБ Дарюс Яунишкис, представляя отчет в Сейме, сказал, что этим примером разведка хотела показать, как действовали.

«Первое – протестировали наш собственный контроль на границе, второе – пытались привлечь и внимание СМИ», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, не вызывает ли попадание такого лица в Литву вопросов о контроле на границе, Д. Яунишкис сказал, что при проверке не было установлено, что прибыл сам Е. Пригожин.

«Некоторые цифры просто не совпали, и автоматически этот человек попал в Литву, не вызвав подозрений. Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке», – сказал глава ДГБ.

Впервые двойник Е. Пригожина прибыл в Вильнюс из России регулярным рейсом 13 февраля 2020 года. Из аэропорта он отправился к зданию Министерства транспорта и коммуникаций, где сфотографировался, вернулся в аэропорт и вылетел обратно в Россию.

26 февраля 2020 года этот человек прибыл в Литву во второй раз. Он сфотографировался у зданий парламента, Литовского национального музея, Великокняжеского дворца и 27 февраля 2020 года отбыл поездом в Беларусь, хотя у него был билет на самолет рейсом того же дня.

Российский портал sobesednik.ru опубликовал не соответствующие реальности утверждения о том, что олигарх Е. Пригожин прибыл в Литву и обсудил с высокопоставленным представителем Министерства транспорта Литвы проекты информационных технологий.

Вторая статья sobesednik.ru рассказывала о повторном визите Е. Пригожина в Вильнюс, посещении Сейма, о том, что, невзирая на применяемые в отношении него санкции, он бывает в Евросоюзе. Статьи иллюстрировались фотографиями Е. Пригожина у государственных ведомств Литвы.

О мнимых визитах олигарха в Вильнюс сообщали и другие российские порталы, дополнявшие информацию новыми небылицами о встречах с государственными служащими, представителями бизнеса, а один портал сообщил о том, что якобы получил слова возмущения от главы Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы в связи с тем, что Е. Пригожин беспрепятственно может посещать Литву.

«На самом же деле двойник Е. Пригожина в Вильнюсе не встречался ни с одним представителем литовской власти или бизнеса, которые были упомянуты в публикациях», – говорится в отчете.

По мнению литовской разведки, возможно, что целью этой провокации были попытки найти нарушения Шенгенского пространства, создать недоверие литовского общества, государств НАТО и ЕС к литовской власти, попытаться выставить ее как ненадежного партнера, играющего в двойные игры.

«Публикацию этой лживой информации нельзя назвать успешным выпадом, поскольку ее обнародовали лишь небольшие бульварные российские порталы, это не вызвало резонанса ни в Литве, ни в других государствах ЕС и НАТО», – говорится в отчете.

Интимные отношения для вербовки

Разведка предупредила, что белорусский КГБ все более грубо действует против литовцев, а для их вербовки не гнушается и привлечением интимных отношений, после которых шантажирует компрометирующими фотографиями.

«Действия Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси против граждан Литвы на белорусской территории приобретают все более грубые признаки разведывательной деятельности», – говорится в отчете.

Как говорится в документе, в Литве нет благоприятных условий для действия работников КГБ под дипломатическим прикрытием, поэтому активную разведывательную деятельность против граждан Литвы КГБ ведет на белорусской территории.

По утверждению разведки, КГБ интересуют регулярно ездящие в Беларусь сотрудники полиции, Службы охраны госграницы, Службы охраны руководства, судьи, политики, сотрудники стратегических компаний, государственных и муниципальных ведомств, журналисты.

«КГБ начинает собирать информацию о прибывающих в Беларусь литовских гражданах, как только они подают просьбу о визе», – говорится в оценке угроз.

По информации разведки, КГБ в вербовке литовских граждан, прибывающих в Беларусь, использует компрометирующую информацию, инсценированные аварии, нарушения законов, визовых правил, процедур пересечения границы, а также так называемый метод «медовой ловушки», когда заводятся интимные отношения с лицам, сотрудничающими с КГБ.

«Целью таких грубых действий является запугивание граждан Литвы возможным правовым преследованием и принуждение таким образом к сотрудничеству с белорусской разведкой», – говорится в документе.

В документе описывается и конкретный случай, когда белорусская разведка пыталась завербовать 34-летнего литовца, работающего специалистом по надзору за базой данных госучреждений.

Согласно документу, молодой человек познакомился в баре Гродно с белоруской Еленой, отправился к ней домой. А утром при возвращении домой его остановил сотрудник белорусской милиции и потребовал документы, сообщив, что расследует кражу.

По информации литовской разведки, мужчины, сидевшие в автомобиле неподалеку, объяснили, что литовца подозревают в том, что он обокрал новую знакомую, ему продемонстрировали фотографии, сделанные в квартире девушки, пригрозили передать их жене.

Во избежание неприятностей литовца призвали «рассказать о своем месте работы, охарактеризовать коллег, передать копию базы данных населения». По возвращении в Литву мужчина обратился в литовскую разведку и получил помощь.

БелАЭС – риск для безопасности Литвы

Белорусская АЭС в Островце создает большой риск для безопасности Литвы, а Беларусь стремится реализовать электроэнергию, произведенную на станции, на рынке Балтийских стран, говорится в оценке угроз нацбезопасности.

«Большой риск безопасности Литвы представляет Белорусская АЭС, поспешный процесс запуска которой был начат осенью 2020 года без должной готовности. Реализация проекта АЭС и ее работа продолжаются при игнорировании выводов экспертов по атомной энергетике и сокрытии инцидентов», – говорится в отчете.

В отчете говорится, что представители белорусских властей оказывали давление на департамент атомной и радиационной безопасности «Госатомнадзор» с целью получения лицензии на деятельность станции.

«Физический запуск БелАЭС не раз откладывался, а окончательное решение о его начале было принято по политическим аргументам, а не по объективной готовности к безопасной эксплуатации станции. Большая доля системных испытаний, важных для безопасной эксплуатации АЭС, которые работающие на станции специалисты должны были провести до физического запуска, была отложена», – говорится в оценке.

С началом энергетического этапа деятельности БелАЭС только в ноябре работа станции внепланово останавливалась четыре раза. Официальный комментарий о первом инциденте, произошедшем 8 ноября, «Госатомнадзор» предоставил только 10 ноября, когда информация уже попала в СМИ. Представители Беларуси не предоставили официальной и подробной информации о прочих отключениях атомной станции от сети.

Информация об истинном положении, по данным литовской разведки, скрывается даже после запуска реактора, поэтому маловероятно, что белорусские ведомства своевременно будут предоставлять информацию в случае возможной аварии.

«Подход к вопросам атомной безопасности в Беларуси не меняется: ведомства, контролирующие безопасность, не могут принимать самостоятельных решений, преобладает низкая культура работы. В начале ноября 2020 года, накануне запуска, ответственный за атомную безопасность заместитель главного инженера АЭС, специалист «Росатома» Александр Парфенов покинул должность на БелАЭС», – обращается внимание в отчете.

Литовская разведка отмечает, что уже в этом году начинается промышленная деятельность БелАЭС, поскольку для Беларуси особо актуален вопрос рентабельности. Соседняя страна заинтересована в реализации электроэнергии со станции на рынке Балтийских стран, поэтому стремится обойти ограничения на торговлю, активно ищет посредников, создает схемы продажи, пытается договориться с представителями России.

«В 2020 году представители белорусского энергосектора искали способы осуществления торговли через латвийско-российскую зону торговли, вели переговоры о возможности транзита в Латвию и обеспечении коммерческой пропускной способности. С этой целью представители Беларуси вели переговоры с действующими в Балтийских странах посредниками и российскими энергокомпаниями, с представителями ответственных ведомств», – говорится в документе.

В отчете также говорится, что финансируемый Россией проект БелАЭС является орудием закрепления зависимости Беларуси от России. Более того, корпорация «Росатом» является поставщиком ядерного топлива для этой станции, а у Беларуси нет достаточной компетенции для контроля процессов в Островце и решения проблем.

«Беларусь не исключает возможность отказа от самостоятельной эксплуатации станции и превращения АЭС в филиал структуры «Росатома», – говорится в оценке разведки.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ