Угрозы реальные и мнимые

Сообщение правоохранителей сопровождается скриншотом одного из аккаунтов в соцсетях. Автор поста призывает быть «осторожными с митингами» и прилагает следующую информацию: «Здравствуйте! Как и все вы, участвовал в митинге, получил газ. На данный момент здоровье очень плохое, у меня диагностирован COVID. Мой доктор исследует остатки газа. Считаем, что газ мог содержать специальную заразу!!!» – говорится в сообщении.

Напомним, что во время беспорядков пострадали 18 стражей порядка. Были задержаны 26 человек, их подозревают в организации беспорядков, а одного из них вдобавок — в хранении наркотических или психотропных веществ. Начато также расследование по 167 ст. УК ЛР (незаконный сбор информации о жизни частного лица). Это расследование было начато после того, как в социальных сетях просили за вознаграждение указать личности полицейских и сотрудников Службы общественной безопасности, участвовавших в подавлении беспорядков.

Опасная должность

Как сообщают СМИ, министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис упомянул, что в последнее время слышатся угрозы в его адрес и в адрес его домочадцев. Министр сказал, что во время визитов в разные муниципалитеты его охраняет полиция, поэтому он чувствует себя неловко перед полицейскими. «Мне неудобно, ведь отрывают от работы полицейских, в ряде городов были странные сигналы, поэтому полиция реагирует. Это нехорошо, мне не нравится агрессия и зло… Некоторые форму дискуссии понимают как-то странно, терроризируют членов семьи, домочадцев, детей… Такая культура дискуссий кажется мне странной», – сказал он в интервью Žinių radijаs. «Когда меня вызывают поговорить, бывает, приходят люди чуть ли не с лезвиями бритвы в руках, бросаются палками, кирпичами… Это интересная дискуссия…», – добавил он.

Он передал привет и тем политикам, которые подстрекают общество и сеют недоверие к вакцине от COVID-19. «Этим политикам надо этим заниматься не у парламента, а около больничных отделений, где лежат больные COVID-19, в реанимациях. Когда ты с кем-то дискутируешь, а там за стеклянной перегородкой лежит подключенный к аппаратам человек, слышатся другие аргументы, появляется другое настроение», — сказал министр.

Угроза взрыва

После угрозы взрыва в минувшую пятницу большого здания в Вильнюсе на ул. Львово был введен план «Щит», из здания были эвакуированы находившиеся там людей. В здании среди прочих компаний находится и Центр регистров.

Как сообщает BNS, 20 августа, в пятницу, около 15 час. разные СМИ в Литве получили сообщение о том, что в 16 час. произойдет взрыв в здании на ул. Львово, где находится компания, по словам приславших электронные письма, «занимающаяся отмыванием денег международных преступных группировок, активным распространением наркотиков и детской порнографии. Некоторые чиновники покрывают их». «Наряд выслали в 15.50, ввели план «Щит», – сказала представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ