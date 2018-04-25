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TOP,Виленский Вестник

Указатель улицы – на молдавском языке

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Вильнюс продолжает ставшую традицией кампанию, символизирующую дружбу и партнерство стран и городов, – оборудование декоративных табличек с названием улиц на языках национальных меньшинств.

В Вильнюсе, на улице Молдовос, открылся новый декоративный указатель на молдавском языке «Strada Moldovei», сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии. На церемонии открытия этого художественного уличного акцента присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Литве Сергей Михов, представители Вильнюсского самоуправления, Совета национальных общин, Департамента национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики.

На церемонии было отмечено, что 30 лет тому назад Республика Молдова одной из первых признала восстановление независимого Литовского государства.

По данным переписи 2011 года, в Литве проживают 540 человек молдавской национальности (и 77 румын). Большинство из них приехали сюда еще в советское время. С 1989 г. действует культурное объединение «DACIA», состоящее из выходцев из Молдовы и Румынии.

Декоративные таблички с названиями улиц на соответствующих государственных языках уже установлены на многих улицах столицы — Исландиес (Исландии), Жиду (Еврейская), Варшувос (Варшавская), Русу (Русская), Караиму (Караимская), Тоторю (Татарская) и других.

Информация «ЛК», vilnius.lt

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