Укол совести

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Жителя Клайпеды подозревают в подкупе с целью избежать вакцинации от COVID-19, об этом сообщила Служба спецрасследований (ССР).

По данным службы, расследование было начато после получения информации от врачей о том, что человек предложил взятку в обмен на запись о вакцинации, хотя сам прививаться не хотел. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что в Клайпедском центре вакцинации человек предложил взятку медработнику, который должен был сделать ему прививку, сообщает BNS. Медработник информировал об этом инциденте координатора Клайпедской поликлиники моряков, а тот передал информацию в ССР.

«Сотрудники ССР будут реагировать на каждое подобное сообщение о том, что люди за взятку хотят без прививки получить права привитых», – сказал замдиректора ССР Йовитас Рашкявичюс. «Мы призываем работников и волонтеров центров вакцинации сообщать о таких случаях ССР», – добавил он. Минздрав Литвы отмечает, что очень важно в таких случаях проводить тщательное расследование, это поможет сделать систему здравоохранения прозрачнее.