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Укол совести

Фото pixabay.com

Жителя Клайпеды подозревают в подкупе с целью избежать вакцинации от COVID-19, об этом сообщила Служба спецрасследований (ССР).

По данным службы, расследование было начато после получения информации от врачей о том, что человек предложил взятку в обмен на запись о вакцинации, хотя сам прививаться не хотел. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что в Клайпедском центре вакцинации человек предложил взятку медработнику, который должен был сделать ему прививку, сообщает BNS. Медработник информировал об этом инциденте координатора Клайпедской поликлиники моряков, а тот передал информацию в ССР. 

«Сотрудники ССР будут реагировать на каждое подобное сообщение о том, что люди за взятку хотят без прививки получить права привитых», – сказал замдиректора ССР Йовитас Рашкявичюс. «Мы призываем работников и волонтеров центров вакцинации сообщать о таких случаях ССР», – добавил он. Минздрав Литвы отмечает, что очень важно в таких случаях проводить тщательное расследование, это поможет сделать систему здравоохранения прозрачнее. 

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Минздрав отмечает, что и раньше поступала информация о попытках подкупа работников центров вакцинации. «Все данные были переданы правоохранительным органам. Пока ведется расследование, детали не предаются огласке», – сказано в сообщении министерства.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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