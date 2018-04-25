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Украденные в Дрездене сокровища преступники выставили на продажу

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Украденные в Дрездене сокровища преступники выставили на продажу

  • Автор: Artefakte — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28927184

Два ювелирных изделия, похищенные из Дрезденской сокровищницы «Зеленый свод», выставлены на продажу, сообщил в пятницу, 10 января, представитель израильской охранной фирмы CGI.

Начиная с минувшей недели компания получила несколько писем с предложением купить бриллиант «Саксонский белый» весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.

Эти украшения были украдены в конце ноября 2019 года вместе с еще десятью ювелирными изделиями, несколькими драгоценными пуговицами и шпагой, инкрустированной бриллиантами. СМИ оценили общую стоимость похищенного в миллиард евро. За несколько минут двое грабителей разрезали решетку на окне, вошли в музей, забрали украшения и уехали на машине вместе с двумя сообщниками.

Государственные художественные собрания Дрездена, которые управляют сокровищницей «Зеленый свод», заявили, что ничего не знали о расследовании израильских детективов, не общались с ними и не уполномочивали их. В свою очередь, охранная фирма утверждает, что контракт заключен от имени руководства музея на расследование кражи и мер безопасности. Кроме того, израильтяне говорят, что передавали всю информацию в режиме реального времени дрезденской прокуратуре.

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Ранее полиция Дрездена объявила о вознаграждении в полмиллиона евро за информацию о краже. Сокровищница «Зеленый свод» остается закрытой для посетителей. И пока не ясно, когда она снова откроется.

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