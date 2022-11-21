Украина будет производить оружие совместно с 6 странами НАТО

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО, говорится в заявлении «Укроборонпрома» — концерн будет разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с 6 странами — членами альянса: Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими, соглашения с которыми не предусматривают разглашение данных.

«Так, мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используем как имеющиеся мощности, так и вновь созданные в безопасных местах», — указывает «Укроборонпром».