Украина готова к «промышленному безвизу» с ЕС

Украина готова к переговорам по заключению с Европейским союзом Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции.
Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram канале по итогам встречи в Брюсселе с верховным представителем Европейского союза по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
«На встрече с верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем мы обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС. Среди топ-приоритетов — «промышленный безвиз», то есть Соглашение о соответствии и приемлемости промышленной продукции», — написал премьер-министр.
Сообщается, что последним заданием Украины для начала переговоров по «промышленному безвизу» стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.
«Теперь ожидаем в ближайшее время визита в Украину предварительной оценочной миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины до начала переговоров», — заявил Гончарук.
Он также отметил, что Украина стремится к углублению сотрудничества в рамках Восточного партнерства с ЕС в сферах энергетики, торговли, цифровой экономики, таможни и безопасности.
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