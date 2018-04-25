Украина готова к «промышленному безвизу» с ЕС

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Украина готова к переговорам по заключению с Европейским союзом Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram канале по итогам встречи в Брюсселе с верховным представителем Европейского союза по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«На встрече с верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем мы обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС. Среди топ-приоритетов — «промышленный безвиз», то есть Соглашение о соответствии и приемлемости промышленной продукции», — написал премьер-министр.

Сообщается, что последним заданием Украины для начала переговоров по «промышленному безвизу» стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.