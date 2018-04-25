default image
Китай ввел уголовную ответственность за отказ от лечения коронавируса

Подробнее...
default image
Генеральное консульство Литвы в Гродно переедет в новое здание

Подробнее...
default image
Новый порядок продажи древесины – первенство предоставят действующим в Литве переработчикам

Подробнее...
default image
Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС

Подробнее...
default image
Adidas проиграл H&M две полоски. Спор длился 23 года

Подробнее...
default image
Обновленные молы позволят Клайпедскому порту развиваться

Подробнее...
default image
В Италии из-за коронавируса задержали круизный лайнер. На борту 6 тыс. пассажиров

Подробнее...
default image
Р. Масюлис: в транспортном секторе люди были трудоустроены из-за их профессионализма

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис обратился в ССР в связи с карьерным ростом связанных с Р. Масюлисом лиц

Подробнее...
default image
Россия частично закрыла границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Болгария введет евро до 2023 года

Подробнее...
default image
Литовская Avia Solutions Group покупает исландскую грузовую авиакомпанию

Подробнее...
default image
Литва может получить большее финансирование ЕС

Подробнее...
default image
Ученые анонсируют рекордно жаркое пятилетие

Подробнее...
default image
Беларусь и Норвегия готовят документы по упрощению визового режима

Подробнее...
default image
Для превенции коронавируса на границе Литвы могут установить термовизоры

Подробнее...
default image
ВОЗ проведет спецзаседание по коронавирусу

Подробнее...
default image
Литве не удалось блокировать полномочия представителей России в ПАСЕ

Подробнее...
default image
Бывшая Лукишская тюрьма может превратиться в многофункциональный центр

Подробнее...
default image
Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Украина готова к «промышленному безвизу» с ЕС

  • Фото pixabay.com

Украина готова к переговорам по заключению с Европейским союзом Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram канале по итогам встречи в Брюсселе с верховным представителем Европейского союза по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«На встрече с верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем мы обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС. Среди топ-приоритетов — «промышленный безвиз», то есть Соглашение о соответствии и приемлемости промышленной продукции», — написал премьер-министр.

Сообщается, что последним заданием Украины для начала переговоров по «промышленному безвизу» стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

реклама

«Теперь ожидаем в ближайшее время визита в Украину предварительной оценочной миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины до начала переговоров», — заявил Гончарук.

Он также отметил, что Украина стремится к углублению сотрудничества в рамках Восточного партнерства с ЕС в сферах энергетики, торговли, цифровой экономики, таможни и безопасности.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600