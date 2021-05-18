Украина, Грузия и Молдова стали ассоциированным трио для вступления в ЕС

Фото twitter.com/DmytroKuleba

Украина, Грузия и Молдова стали ассоциированным трио на пути к вступлению в Европейский союз. Сегодня был подписан соответствующий меморандум.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сообщается, что сегодня Кулеба провел переговоры с молдавским коллегой Аурелио Чокоем и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

«Мы сегодня сделали важную вещь — подписали документ, который создает ассоциированное трио. Это будет усиленное сотрудничество трех наших стран в вопросе европейской интеграции», — отметил украинский министр.

По его словам, новая инициатива позволит трем странам более эффективно сотрудничать на пути в ЕС.

«Мы сделали свой европейский выбор, подписали Соглашение об ассоциации и, конечно, хотим в будущем стать членами ЕС. Это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран. И нет альтернативы для Европы, которая должна воспринимать наши три страны как союзный проект по обеспечению мира и процветания в Европе», — добавил Кулеба.

Тем временем

В Евросоюзе заявили, что уважают и разделяет приверженность Украины, Грузии и Молдовы европейской интеграции. Представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано во вторник, 18 мая, прокомментировал агентству Интерфакс-Украина создание тремя странами формата так называемого Ассоциированного трио.