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Украина и Эстония усилят совместное сотрудничество

Фото /Офис президента Украины

По результатам встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Эстонии Керсти Кальюлайд проходящей в Таллине, главы государств подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, страны усилят сотрудничество на международной арене, а также в сфере электронного управления и диджитализации.

Владимир Зеленский выразил благодарность Эстонии за поддержку евроатлантических устремлений Украины, а также за постоянную поддержку Эстонией усилий Украины в реформировании сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО, в военной подготовке и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Президент Кальюлайд, в свою очередь, подтвердила намерение Эстонии продолжать поддержку программы реформ в Украине и подчеркнула важность верховенства права для развития Украины.

Главы государств подтвердили устремления Украины войти в Евросоюз и согласились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации, продолжая выполнять свои обязательства, углубляя отраслевую интеграцию и приближение регуляторных норм между Украиной и Европейским Союзом.

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