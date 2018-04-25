Украина и Евросоюз обновят соглашение о зоне свободной торговли

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Украина и Европейский союз будут совместно работать, чтобы в 2021 году обновить соглашение о зоне свободной торговли.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в ходе совместного брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Европейский комиссар сообщил, что обе стороны согласились развить работу над пересмотром соглашения о свободной торговли Украины и ЕС и определить сферы, в которых можно дополнить данное соглашение.