Украина и Польша обратились к Байдену из-за СП-2

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода Северный поток-2. Их обращение в понедельник, 22 февраля, опубликовано в издании Politico.
«Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта», — заявили дипломаты.
Украина и Польша предостерегают от завершения строительства трубопровода. В заявлении говорится, что Запад «не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем».
«Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, в конечном итоге, безопасность и процветание Украины», — подчеркнули главы дипломатии двух стран.
Говоря о поддержке проекта Германией, они отметили, что уважают право Берлина высказывать свою точку зрения.
Главы МИД двух стран отметили, что давно предупреждали об опасности, связанной с этим проектом. В заявлении говорится, что их услышали в Конгрессе США, который настаивал на принятии мер, направленных на то, чтобы остановить газопровод.
Они также отметили, что Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа РФ.korrespondent.net