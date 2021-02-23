Украина и Польша обратились к Байдену из-за СП-2

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Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода Северный поток-2. Их обращение в понедельник, 22 февраля, опубликовано в издании Politico.

«Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта», — заявили дипломаты.