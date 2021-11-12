Украина направит на границу с Беларусью дополнительно 8,5 тыс. силовиков

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Украина усилит границу с Беларусью подразделениями военнослужащих и полицейских. Об этом в четверг сообщил министр внутренних дел страны Денис Монастырский, сообщает ТАСС.

«Мы усиливаем пограничные подразделения [на границе с Белоруссией] силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских», — заявил министр, слова которого приводятся на официальном сайте МВД Украины. По его словам, на границе будет также работать авиация МВД — 15 вертолетов.

В министерстве сообщили, что дополнительные силы будут располагаться «на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Беларуси». По словам Монастырского, такие действия позволят сдержать нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения проблемы необходимо обустройство границы. «Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить «интеллектуальную границу» с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд гривен (около 630 млн долларов). Эти средства будут выделены из бюджета», — напомнил министр.

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет. «Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины пока нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы оградить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов», — заявил глава ведомства, слова которого также приведены на сайте МВД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «будет адекватно реагировать на развитие ситуации» на украинских границах.

Миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации и призывают к введению санкций. Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.