Украина отказалась от гумкоридоров России

«Нам нужны гуманитарные коридоры. Надо выводить гражданских украинцев и иностранцев из горячих зон. Только официальные сообщения украинских властей! Только они являются основанием работы гуманитарных коридоров на украинской территории», — заявила Верещук.

«Мы… направили свое видение того, как должны выглядеть гуманитарные коридоры и мы готовы открыть такие коридоры c 10:00 сегодняшнего дня», — подчеркнула министр.

Она отметила, что Украина просит Россию безотлагательно подтвердить готовность к этому и обеспечить обязательное соблюдение режима прекращения огня для безопасного и безпрепятственного прохождения гумкоридоров гражданами.Также она назвала приемлемые маршруты гумкоридоров:

Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Иванков — в Киев с последующим выездом во Львов по ж/д ветке;

Из Мариуполя — на Запорожье;

Из Волновахи — на Покровск;

Из Сум — на Полтаву;

Из Изюма — на Лозовую;

Из Балаклеи — на Первомайское;

Из Харькова — по ж/д на Львов и Ивано-Франковск.

«Мы требуем от РФ прекратить манипулировать и злоупотреблять доверием мировых лидеров… и сделать открытыми маршруты, которые мы указали. Мы требуем от РФ принять варианты наших маршрутов и установить режим прекращения огня, о котором мы договорились… Прекратите манипулировать жизнями гражданского населения!», — подытожила Верещук.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ с 10 утра 7 марта объявляют в Украине «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум.

При этом российские и украинские военные неоднократно обвиняли друг друга в несоблюдении договоренностей о прекращении огня.

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