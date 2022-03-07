Украина отказалась от гумкоридоров России

Украина отказалась от предложения России об организации гуманитарных коридоров на территорию страны-агрессора. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
«Вчера, в 00:30, к нам поступило письмо из РФ в котором они предложили, учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона, объявить режим тишины с 10 утра 7 марта и открыть гуманитарные коридоры (в направлении РФ): это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом полететь самолетами в РФ. Надеюсь, президент Франции понимает, что его имя и искренние попытки помочь… использует РФ», — сказала Верещук.
Она призвала цивилизованный мир надавить на Россию.
«Нам нужны гуманитарные коридоры. Надо выводить гражданских украинцев и иностранцев из горячих зон. Только официальные сообщения украинских властей! Только они являются основанием работы гуманитарных коридоров на украинской территории», — заявила Верещук.
«Мы… направили свое видение того, как должны выглядеть гуманитарные коридоры и мы готовы открыть такие коридоры c 10:00 сегодняшнего дня», — подчеркнула министр.
Она отметила, что Украина просит Россию безотлагательно подтвердить готовность к этому и обеспечить обязательное соблюдение режима прекращения огня для безопасного и безпрепятственного прохождения гумкоридоров гражданами.Также она назвала приемлемые маршруты гумкоридоров:
- Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Иванков — в Киев с последующим выездом во Львов по ж/д ветке;
- Из Мариуполя — на Запорожье;
- Из Волновахи — на Покровск;
- Из Сум — на Полтаву;
- Из Изюма — на Лозовую;
- Из Балаклеи — на Первомайское;
- Из Харькова — по ж/д на Львов и Ивано-Франковск.
«Мы требуем от РФ прекратить манипулировать и злоупотреблять доверием мировых лидеров… и сделать открытыми маршруты, которые мы указали. Мы требуем от РФ принять варианты наших маршрутов и установить режим прекращения огня, о котором мы договорились… Прекратите манипулировать жизнями гражданского населения!», — подытожила Верещук.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ с 10 утра 7 марта объявляют в Украине «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум.
При этом российские и украинские военные неоднократно обвиняли друг друга в несоблюдении договоренностей о прекращении огня.korrespondent.net