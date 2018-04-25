Украина отказалась от коньяка и шампанского

Украина прекратила экспорт продукции под названиями «коньяк» и «шампанское». Об этом рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Европейского совета, странами происхождения, которые могут использовать названия «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», определены Франция, Италия и Испания.

«Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли (с Евросоюзом), Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», – сказал Непран.

В пресс-службе сообщили, что теперь, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать вино игристое и бренди.