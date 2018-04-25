Украина отказалась от коньяка и шампанского

Украина прекратила экспорт продукции под названиями «коньяк» и «шампанское». Об этом рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.
В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Европейского совета, странами происхождения, которые могут использовать названия «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», определены Франция, Италия и Испания.
«Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли (с Евросоюзом), Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», – сказал Непран.
В пресс-службе сообщили, что теперь, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать вино игристое и бренди.
Согласно международному праву, использование названия «шампанское» закреплено за производителями игристого вина только во французском регионе Шампань, а «коньяк» – в регионе Шаранта во Франции. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, Украина обязалась придерживаться международных стандартов региональных названий.
Напомним, Рада приняла закон о защите географических брендов. Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС и взяла на себя обязательство охранять европейские географические названия от подделок. Закон касается в том числе брендов «шампанское» и «коньяк».korrespondent.net
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