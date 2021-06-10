Украина отменила карантин при въезде для вакцинированных

Также власти страны ослабили ограничения в сфере услуг. Так, были разрешены массовые мероприятия в развлекательных заведениях и точках общепита при условии, что на одного человека придётся от 4 кв. м площади. Ограничения полностью снимаются, если у всех участников и организаторов мероприятия есть ПЦР-тесты, тесты на антитела или сертификаты вакцинации.