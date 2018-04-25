Украина передала республикам Донбасса всех пленных по обмену

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что украинская сторона обеспечила документами, удостоверяющими личность, всех лиц, переданных ДНР в ходе обмена.

«Что касается процессуальных статусов, очисток, ничего на данный момент сказать не могу, мы должны опросить людей и понять, в каких процессуальных статусах они пришли. Пока могу сказать, что все вернулись с документами. Украина обеспечила всех документами, удостоверяющими личность», — цитирует ее Донецкое агентство новостей.

В настоящий момент, формула обмена составляет «124 на 76».

В начале недели контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала его проведение до конца текущего года, что предусматривалось одним из пунктов итогового коммюнике саммита «нормандской четверки» в Париже.