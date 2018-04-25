Украина передала республикам Донбасса всех пленных по обмену

Процедура обмена пленными между республиками Донбасса и Украиной завершена под Горловкой, передает корреспондент ТАСС.
Количество удерживаемых лиц, которые в процессе обмена получили от Украины республики Донбасса, достигло 124 человек.
Предварительно сообщалось, что ЛНР получила 63 человека, а Донецк — 60. Таким образом, общее количество составляло 123 человека. Позже представители Украины передали еще одного человека.
Кроме того, пресс-служба офиса президента Украины подтвердила, что из республик Донбасса Киеву передано 76 человек: 25 из них находились в ЛНР, 51 — в ДНР.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что украинская сторона обеспечила документами, удостоверяющими личность, всех лиц, переданных ДНР в ходе обмена.
«Что касается процессуальных статусов, очисток, ничего на данный момент сказать не могу, мы должны опросить людей и понять, в каких процессуальных статусах они пришли. Пока могу сказать, что все вернулись с документами. Украина обеспечила всех документами, удостоверяющими личность», — цитирует ее Донецкое агентство новостей.
В настоящий момент, формула обмена составляет «124 на 76».
В начале недели контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала его проведение до конца текущего года, что предусматривалось одним из пунктов итогового коммюнике саммита «нормандской четверки» в Париже.
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