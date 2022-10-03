Украина подает заявку на вступление в НАТО

«Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и НАТО доверяют и помогают и защищают друг друга, что фактически и есть Альянсом.

«Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — заявил Зеленский.