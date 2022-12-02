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Украина получила 3,8 миллиарда долларов международной помощи за последний месяц

Фото: pixabay.com

В ноябре 2022 года Украина привлекла 151 млрд гривен (3,8 млрд долларов) иностранной финансовой помощи, состоящей из безвозвратных кредитов и грантов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал в своем Telegram-канале член финансового комитета Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.

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«Этот показатель не рекорд – в августе было 172 млрд гривен, – но второе место», — отметил депутат.

Я.Железняк напомнил, что Национальной банк Украины в прошлом месяце напечатал 30 млрд гривен. Военные облигации привлекли в бюджет еще 26,3 млрд гривен.

Отметим, что Европейская комиссия объявила о пакете финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет ежемесячно получать 1,5 миллиарда евро для поддержки бюджета.

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