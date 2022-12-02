Украина получила 3,8 миллиарда долларов международной помощи за последний месяц

«Этот показатель не рекорд – в августе было 172 млрд гривен, – но второе место», — отметил депутат.

Я.Железняк напомнил, что Национальной банк Украины в прошлом месяце напечатал 30 млрд гривен. Военные облигации привлекли в бюджет еще 26,3 млрд гривен.

Отметим, что Европейская комиссия объявила о пакете финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет ежемесячно получать 1,5 миллиарда евро для поддержки бюджета.