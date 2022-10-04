Украина просит у США ATACMS, обещая отчетность — СМИ

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Украинское правительство просит у администрации Байдена ракеты класса «земля-земля» с дальностью до 300 км, обещая предварительно согласовывать список российских целей, по которым будут наноситься удары этими ракетами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Редакция CNN отмечает, что «подобная беспрецедентная прозрачность фактически дает США право вето на украинские действия против России и призвана убедить Белый дом, что предоставление этого вида вооружений не приведут к нанесению ударов по России, которые, как опасаются в администрации Байдена, приведут к эскалации войны, а США окажутся втянутыми в войну с Россией.