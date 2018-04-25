Украина рассчитывает на рост военной помощи от США

В 2020 году Украина рассчитывает на увеличение выплат военной помощи со стороны США. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Reuters.

По словам Загороднюка, Украина ожидает в 2020 году выделения США помощи не менее 391 млн долларов, которая была выделена в этом году. На выделенные деньги в следующем году Украина планирует приобрести больше ракет Javelin.

«Как в правительстве, так и в Конгрессе существует общее мнение, что ее (военную помощь — ред.) следует наращивать. Мы чувствуем поддержку, и она есть. Это на 100 процентов», — заявил Загороднюк.