Украина с первых чисел января введет жесткий карантин

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Жесткий карантин в Украине введут с первых чисел января. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, сообщает РБК-Украина.

Жесткие ограничения будут введены на три недели. По словам Максима Степанова, этие меры позволят подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины.

Ранее сообщалось, что усиленный карантин в Украине может быть введен с 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет.