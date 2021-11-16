Украина считает белорусское направление небезопасным и будет усиливать его

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в понедельник в Брюсселе на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что считает небезопасным соседство с Беларусью, поэтому Киев будет укреплять это направление, сообщает ТАСС.

«Мне бы хотелось, чтобы белорусские лидеры были более дружественными к Украине. Мне бы хотелось, чтобы мы могли рассматривать северный фланг как безопасное место. Но, к сожалению, сейчас это не так», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Кулеба подчеркнул, что Киев сделает все для укрепления «северного фланга». «Я бы хотел заверить, что Украина делает все возможное, сотрудничает с ближайшими партнерами, чтобы усилить нашу защиту на северном фланге, чтобы обеспечить защиту страны со всех сторон», — сказал он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что политические отношения Минска и Киева находятся на самом низком уровне по вине украинских властей. Сложности в двусторонних контактах начались после отказа Украины признать итоги президентских выборов в Белоруссии.