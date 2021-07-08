Украина совершает большой прогресс, но еще нужны усилия в борьбе с коррупцией — И. Шимоните

«Идет земельная реформа, реформы в банковском, энергетическом секторах, децентрализация управления, госуправления, достижения цифровой трансформации впечатляют. Мы видим огромный прогресс, но всегда остаются сферы, где требуется больше усилий, и, прежде всего, это борьба с коррупцией и реформа правовой системы, а также повышение прозрачности управления в госкомпаниях», – сказала премьер Литвы.

Украинский премьер Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции отметил, что борьба с коррупцией, теневой экономикой — это приоритетные задачи страны.

«Теневая экономика составляет большую часть в Украине, возможно решением могла бы быть реформа управления компаниями. У нас 35 тыс. компаний в госуправлении, и мы должны улучшать управление ими, поощрять приватизацию таких компаний», – сказал украинский премьер.

«У нас есть прекрасные примеры приватизации небольших компаний, реальность даже превзошла наши ожидания, важнее всего приватизация и улучшение управления», – сказал Д. Шмыгаль.

В четверг в литовском сейме проходит вторая часть Конференции по реформам в Украине. В двухдневном мероприятии участвуют президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский, премьеры двух стран, спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Участниками конференции являются министры и должностные лица Украины, стран ЕС и НАТО, других стран, представители международных организаций, бизнеса и гражданского общества.

Ранее форум по украинским реформам проходил в Лондоне, Копенгагене и Торонто.