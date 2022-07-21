Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства

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Украина присоединилась к Международному энергетическому агентству (МЭА) в качестве ассоциированного члена. Такую декларацию в Варшаве подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, сообщает сайт агентства.

В декларации говорится, что Украина и МЭА намерены вместе работать, в частности, над разработкой политики и наращиванием потенциала в широком спектре областей, связанных с энергетикой, включая анализ рынка, реконструкцию энергосистем, энергетическую безопасность, эффективность. Конкретные инициативы будут согласованы в двухлетних программах совместной работы.