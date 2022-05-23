Украина станет одной из центральных тем на форуме в Давосе

В мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек, в том числе около 50 мировых лидеров. Впервые за многие годы ВЭФ пройдет без российского участия.

Также указано, что список приглашенных на форум не выглядит столь внушительно, как в прежние годы. Так, в этом году в Давос не приедут ни президент США Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис. Не будет также широко представлен Китай.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступит на форуме в Давосе. Также сообщалось, что среди украинских политиков, которые лично посетят мероприятие, будут вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) – швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты.