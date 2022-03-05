Украина только за один день получила 1,7 тысяч тонн гуманитарки — ОП

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Украина за 2 марта ввезла 1764 тонны гуманитарной помощи от стран Европы, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В пятницу, 4 марта, он рассказал, как функционирует сотрудничество с иностранными партнерами и гражданами по получению гумпомощи. Для этого был создан специальный штаб, который координирует этот процесс. Т

акже созданы логистические центры на территории Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Италии, Португалии, Швеции и украинской территории. «Правительством Украины упрощен ввоз гуманитарной помощи на территорию страны, созданы зеленые коридоры для наращивания объемов гуманитарной помощи», — рассказал Тимошенко.