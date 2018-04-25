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Украина требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Фото gazprom.ru

По иску компании «Нафтогаз» Киев потребовал ареста активов «Газпрома» в Латвии на 2,6 млрд долларов США. Долг признал Стокгольмский арбитраж.

Ранее Украина настояла на аресте акций «дочки» «Газпрома» в Нидерландах, сообщает общественный портал новостей rus.lsm.lv со ссылкой на РБК.

«Нафтогаз Украины» подал иск в суд Видземского предместья Риги, в котором требует принять меры по обеспечению исполнения решения Стокгольмского арбитража, присудившего Киеву 2,6 млрд. USD по спору с «Газпромом» о транзите газа. Об этом упоминается в квартальном отчете (*pdf) «Газпрома».

«Газпрому» в начале ноября стало известно, что «Нафтогаз» подал в рижский суд иск о приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору. Меры по обеспечению иска могут подразумевать арест активов должника.

Судебное заседание должно состояться в конце апреля 2020 года. В «Газпроме» изучают возможности по защите своих интересов, говорится в отчете. На решение арбитража компания подала апелляцию и еще не выплатила украинской стороне деньги.

Ранее «Нафтогаз» в Нидерландах добился ареста 100% акций South Stream Transport B.V., дочерней компании «Газпрома», отвечающей за строительство черноморского газопровода «Турецкий поток». Активы «Газпрома» суд арестовал и в Люксембурге. Первую апелляцию «Газпрома» на это решение отклонили, новая жалоба будет рассматриваться в январе 2020 года. Под арест пошло также имущество «Газпрома» в Швейцарии и Великобритании.

baltic-course.com

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