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Украина ужесточает карантинные ограничения

Фото kyivcity.gov.ua

ТАСС пишет, что в Украине вводят дополнительные карантинные ограничения из-за коронавируса. Так, с 19 декабря, в стране запрещено проведение массовых мероприятий в учебных заведениях, развлекательных центрах и точках общепита.

При этом кафе и рестораны могут работать только с 07:00 до 23:00 (кроме доставки на дом и обслуживания навынос). На Новый год заведения смогут работать до 01:00.

Музеи смогут продолжить работу, если обеспечат соцдистанцию для посетителей — более 10 кв. м площади на человека. Религиозные службы в помещениях можно проводить при наличии 5 кв. м на человека, а на улице — только с дистанцией в 1.5 м между людьми. Остаётся в силе масочный режим.

Информагентство напоминает, что до 28 февраля 2021 года в стране действует режим ЧС. Жёсткий карантин водится с 8 по 24 января 2021 года.

Всего с начала пандемии в стране был выявлен 944 381 инфицированный, погибли 16 256 пациентов.

tourister.ru

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