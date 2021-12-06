Украина ужесточает ограничения в ряде регионов

Фото мэрии Киева

ТАСС сообщает, что власти Украины ужесточили ограничения в регионах из «жёлтой» зоны эпидемической опасности. Соответствующее решение вступило в силу сегодня, 6 декабря.

Ужесточение мер коснётся прежде всего невакцинированных граждан. Теперь посещать общественные места смогут только те, кто получил как минимум одну дозу прививки и имеет подтверждающий это документ, сделал ПЦР-тест в течение максимум 72 часов или предоставил справку о выздоровлении. Требование касается также сотрудников учреждений.

В настоящий момент в стране до 31 декабря действует адаптивный карантин. Регионы разделены на зоны по уровню эпидситуации. Так, большинство областей Украины и столица Киев находятся в «красной» зоне, в «зелёной» нет ни одного региона.