Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

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Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 5 августа, сообщает РБК-Украина.

Подписанное 12 апреля 2006 года в Москве соглашение предусматривало, в частности, взаимодействие пограничных войск при проведении исследований в области военных, гуманитарных, общественных, технических наук и развития технологий, в разработке современных технических средств охраны границ, перспективных материалов и образцов специальной техники пограничных войск.

Как сообщалось, 22 июля на заседании Кабмина Украины было принято решение о выходе из двух соглашений в рамках СНГ, которые касались гуманитарного сотрудничества.