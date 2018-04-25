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Украина закроет границу и прекратит пассажирские перевозки

Фото/Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении закрыть государственную границу для всех украинцев, которые не успеют до конца 27 марта вернуться на родину. Об этом говорится в его обращении, касающегося введения в Украине режима чрезвычайной ситуации.

Кабинет министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. «Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация — это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти и в то же время не ограничивает конституционные права граждан», — отметил Владимир Зеленский.

В связи с этим до конца пятницы 27 марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки.

Как отметил Владимир Зеленский, две недели назад он призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделали это самостоятельно. «Остальных, а это больше 80 тыс. украинцев, мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами», — сказал он. О тех, кто не успеет вернуться к сроку, позаботятся дипломатические представительства и украинские общины за рубежом.

belta.by

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